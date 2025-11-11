Участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины. Фото:

Ракурс

Антикорупційне бюро розкрило деталі операції «Мідас».

НАБУ з’ясувало, що учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру України. Імені міністра не розкривають, лише вказується його кодове імʼя — Че Гевара. Про це Національне антикорупційне бюро України 11 листопада повідомило у Telegram.

Зазначається, що загалом правоохоронці зафіксували передачу 1,2 млн дол. та майже 100 тис. євро готівкою. Гроші передавали безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації.

Останню суму в розмірі 500 тис. дол. ділки передали дружині Че Гевари після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.

Нагадаємо, днями НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. Зловмисники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». Наразі затримано п’ятеро осіб, а сімом членам організації повідомили про підозру.