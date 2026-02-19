Новости
Новое видео о фигурантах операции «Мидас» опубликовало НАБУ

19 фев 2026, 11:51
Підозру в участі у злочинній організації та відмиванні незаконних доходів 16 лютого повідомили колишньому міністру енергетики (2021−2025 роки) та юстиції (2025 роки). Наразі ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 200 млн грн.

Сьогодні, 19 лютого, прес-служба НАБУ опублікувала відео про роль підозрюваного та його рідних в оборудках злочинної організації, викритої під час операції «Мідас».

Йдеться про відкати, які контрагенти державного Енергоатому мали платити, аби з ними розрахувалися за виконаними контрактами. Ця схема отримала назву «шлагбаум», а ексміністр був в ній ключовим елементом, — зазначають у НАБУ.

