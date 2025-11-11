НАБУ оголосило підозру учасникам корупційної схеми у сфері енергетики, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n210219-simom-uchasnykam-korupciynoyi-shemy-v-energetyci-ogolosyly-pidozru-p-yatoh-zatrymano-nabu.html

Ракурс

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи.

Учасники схеми вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». Про це сьогодні, 11 листопада, повідомила прес-служба НАБУ.

Зазначається, що наразі затримано п’ятьох осіб, а про підозру повідомлено сімом членам організації, серед яких:

бізнесмен — керівник злочинної організації;

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

чотири особи — «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів, — наголошують в НАБУ.

Зокрема:

контрагентам «Енергоатому» нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум»;

кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн дол. США;

за надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців — з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів, — розповіли у НАБУ.

У НАБУ додали, що до фінального етапу операції було залучено весь особовий склад бюро — проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.