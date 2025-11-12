Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Википедия»

До Верховної Ради від прем'єр-міністра України Юлій Свириденко надійшли подання щодо звільнення з посад міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Геннадія Галущенка.

Про це сьогодні, 12 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Парламент розгляне ці питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури, — зазначив він.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що питання звільнення міністрів юстиції та енергетики стоїть першим у порядку денному Верховної Ради на вівторок, 18 листопада.