Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Вікіпедія»

До Ради надійшли подання щодо звільнення Гринчук та Галущенка — Стефанчук (ДОКУМЕНТ)

12 лис 2025, 20:11
До Верховної Ради від прем'єр-міністра України Юлій Свириденко надійшли подання щодо звільнення з посад міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Геннадія Галущенка.

Про це сьогодні, 12 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Парламент розгляне ці питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури, — зазначив він.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що питання міністрів юстиції та енергетики стоїть першим у порядку денному Верховної Ради на вівторок, 18 листопада.

