В Україні, ймовірно, розпочинається підготовка до виборів, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n211023-deputatskym-frakciyam-zaproponuvaly-nadaty-predstavnykiv-u-robochu-grupu-schodo-vyboriv-nardep.html

Ракурс

Фракціям та групам Верховної Ради надійшло запрошення від першого заступника голови парламенту Олександра Корнієнка надати представників у робочу групу щодо законодавчого забезпечення проведення майбутніх виборів.

Про це сьогодні, 22 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

На фракції та групи Ради (переконаний до ЦВК, та на різні ГО також) прийшло запрошення від Олександра Корнієнка надати по 2 представника в робочу групу щодо законодавчого забезпечення особливостей порядку організації і проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні, — зазначив він.

Відповідну інформацію потрібно подати до 24 грудня.

У тексті наведеного Железняком документа вказано, що він посилається на розпорядження голови Верховної Ради № 1993 від 22 грудня 2025 року про створення такої робочої групи.

Раніше сьогодні голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі повідомив, що «згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану».