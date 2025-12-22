Новини
Ракурс
В Україні, ймовірно, розпочинається підготовка до виборів, фото: «Ракурс»

Депутатським фракціям запропонували надати представників у робочу групу щодо виборів — нардеп (ДОКУМЕНТ)

22 гру 2025, 18:38
Фракціям та групам Верховної Ради надійшло запрошення від першого заступника голови парламенту Олександра Корнієнка надати представників у робочу групу щодо законодавчого забезпечення проведення майбутніх виборів.

Про це сьогодні, 22 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

На фракції та групи Ради (переконаний до ЦВК, та на різні ГО також) прийшло запрошення від Олександра Корнієнка надати по 2 представника в робочу групу щодо законодавчого забезпечення особливостей порядку організації і проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні, — зазначив він.

Відповідну інформацію потрібно подати до 24 грудня.

У тексті наведеного Железняком документа вказано, що він посилається на розпорядження голови Верховної Ради № 1993 від 22 грудня 2025 року про створення такої робочої групи.

Раніше сьогодні голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі повідомив, що «згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану».

Обговорення буде проходити спільно із представниками профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


