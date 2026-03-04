Нардепа Гунька виключили зі складу Ради через набуття чинності вироком суду

Анатолія Гунька виключили зі складу парламенту

Ракурс

Народного депутата Анатолія Гунька офіційно виключили з складу парламенту через набуття чинності вироком суду.

Про це сьогодні, 4 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Железняк зауважив, що виключення депутат з парламенту це тривалий процес:

спочатку повний вирок приходить у Верховної Ради;

далі голова парламенту видає наказ;

картка депутата переміщується до переліку тих, хто вибув.

Відповідно в Раді знову 393 народних депутата, — додав Железняк.

Варто додати, що нардеп Ярослав Юрчишин у лютому на своїй Фейсбук-сторінці зазначав, що через ситуацію з Гуньком у Раді розвалюється група «Відновлення України». Гунько був 17-м членом групи, а група у парламенті не може нараховувати менше 17 депутатів. Наприкінці лютого стало відомо, що безпартійний народний депутат Микола Тищенко, який був включений зі «Слуги народу» у 2023 році, увійшов до складу «Відновлення України».

У лютому апеляційна палата ВАКС призначила Гуньку покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функції представника влади строком на три роки. Суд тоді також ухвалив рішення взяти Гунька під варту негайно.