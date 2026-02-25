Працівники обʼєктів критичної інфраструктури матимуть право на виплати за шкоду здоровʼю через агресію РФ

Рада підтримала законопроект про виплати працівникам об’єктів критичної інфраструктури, фото: «Главком»

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 25 лютого, голосами 293 народних обранців підтримала законопроект № 14303, згідно з яким працівники обʼєктів критичної інфраструктури, в тому числі енергетичної, матимуть право на виплати за шкоду здоровʼю через російську агресію.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Цей законопроект:

розширює коло осіб, які мають право на таку допомогу, зокрема за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їх філій і представництв, а також осіб, які постраждали на об'єктах критичної інфраструктури у зв’язку із виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов’язків. розширюється перелік членів сімей загиблих (померлих) осіб;

запроваджує механізм виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності;

подовжує строк реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги на період дії воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.

Також Верховна Рада голосами 282 народних обранців підтримала, що спікер парламенту Руслан Стефанчук невідкладно підписав цей законопроект, після чого його відправлять на підпис президенту.