Зеленський вніс в Раду законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації

Володимир Зеленський, фото: Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України

https://racurs.ua/ua/n209777-zelenskyy-vnis-v-radu-zakonoproekty-pro-prodovjennya-voiennogo-stanu-ta-mobilizaciyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду законопроекти про продовження воєнного стану (№ 14128) та мобілізації (№ 14129) ще на 90 днів.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Таким чином, парламенту вже в 17-й раз пропонують продовжити воєнний стан та мобілізацію.

На сторінках законопроектів на сайті Ради вказано, що вони вже направлені на розгляд профільному комітету парламенту.

Наразі в Україні воєнний стан та мобілізація тривають до 5 листопада. Подані Зеленським законопроекти передбачають, що їх продовжать до лютого 2026 року.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що голосування за продовження воєнного стану та мобілізації заплановане на 21 жовтня.