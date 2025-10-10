У частині Києва зникла вода, фото: Ірина Геращенко

У Києві будівля Верховної Ради залишилася без водопостачання внаслідок російської повітряної атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 10 жовтня.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

Вона опублікувала відео, котре показує, до будівлі Ради прибула вантажівка із технічною водою.

Спеціальна машина привезла технічну воду для побутових потреб для парламенту. Дяка всім рятувальним, ремонтним службам і енергетикам, які зараз працюють по 24/7. Дяка нашим силам ППО, без яких було б зовсім важко, — зазначила Геращенко.

Згодом Геращенко опублікувала фото, котре показує, що до будівлі уряду привезли біотуалети.