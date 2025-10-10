У Києві поліція працює у посиленому режимі через відключення електроенергії

У Києві поліція працює у посиленому режимі через відключення електроенергіїhttps://racurs.ua/ua/n209615-u-kyievi-policiya-pracuie-u-posylenomu-rejymi-cherez-vidkluchennya-elektroenergiyi.htmlРакурс
Поліція Києва збільшила кількість нарядів під час часткового блекауту після масованої російської повітряної атаки, котрі сталася в ніч на сьогодні, 10 вересня.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Співробітники районних управлінь поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи та інші служби задіяні, аби забезпечити безпеку громадян, оперативно реагувати на виклики та допомагати жителям у надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути в умовах відключення електроенергії, — вказано в повідомлення.
Зазначається, що наразі у Києві збільшена кількість піших та автомобільних патрулів на вулицях міста. Спецлінія «102» працює у цілодобовому режимі та приймає виклики.
Безпека столиці залишається нашим головним завданням — ситуація контрольована, — наголосили в поліції.
У поліції додали, що в разі відсутності мобільного зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp та Viber, підключившись до Wi-Fi:
- чергова частина Головного управління Національної поліції у м. Києві — (063) 445−86−64 (вул. Володимирська, 15);
- чергова частина Голосіївського управління поліції — (063) 445−79−73 (вул. Голосіївська, 15);
- чергова частина Дарницького управління поліції — (073) 572−70−02 (вул. Олександра Кошиця, 3а);
- чергова частина Деснянського управління поліції — (063) 445−80−14 (вул. вул. Рональда Рейгана, 9Б);
- чергова частина Дніпровського управління поліції — (063) 445−80−67 (вул. Вінстона Черчилля, 2);
- чергова частина Оболонського управління поліції — (063) 445−81−60 (вул. Героїв полку «Азов», 2А);
- чергова частина Подільського управління поліції — (063) 431−73−74; (вул. Хорива, 20);
- чергова частина Печерського управління поліції — (063) 445−82−94 (вул. Князів Острозьких, 30);
- чергова частина Святошинського управління поліції — (063) 445−83−57 (Берестейський проспект, 109);
- чергова частина Солом’янського управління поліції — (063) 445−83−62 (пр. Повітряних Сил, 49);
- чергова частина Шевченківського управління поліції — (063) 445−84−85 (вул. Герцена, 9);
- чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту — (063) 445−85−08;
- чергова частина управління поліції в метрополітені — (063) 445−85−15 (м. Київ, вул. Ярославська, 20);
- чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ — (063) 445−85−23 (вул. Електриків, 25-ж).