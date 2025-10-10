У Києві поліція працює у посиленому режимі через відключення електроенергії

Поліція Києва збільшила кількість нарядів, фото: поліція Києва

Ракурс

Поліція Києва збільшила кількість нарядів під час часткового блекауту після масованої російської повітряної атаки, котрі сталася в ніч на сьогодні, 10 вересня.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Співробітники районних управлінь поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи та інші служби задіяні, аби забезпечити безпеку громадян, оперативно реагувати на виклики та допомагати жителям у надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути в умовах відключення електроенергії, — вказано в повідомлення.

Зазначається, що наразі у Києві збільшена кількість піших та автомобільних патрулів на вулицях міста. Спецлінія «102» працює у цілодобовому режимі та приймає виклики.

Безпека столиці залишається нашим головним завданням — ситуація контрольована, — наголосили в поліції.

У поліції додали, що в разі відсутності мобільного зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp та Viber, підключившись до Wi-Fi: