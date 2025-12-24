51 тварина загинула через жорстоке поводження на Київщині, фото: поліція Київщини

Ракурс

В Обухівському районі Київської області через протиправні дії 55-річної жінки, яка за місцем проживання у селі Кременище створила притулок для тварин, загинули евакуйовані із зони бойових дій коти.

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це сьогодні, 24 грудня, повідомили прес-служби Нацполіції та Київської обласної прокуратури.

18 грудня 2025 року до поліції звернувся зооволонтер, який повідомив про жахливі умови утримання тварин в одному з будинків у селі Кременище. Під час огляду:

правоохоронці виявили десятки котів, які жили у тісноті та антисанітарії, без належного догляду. Вдалося врятувати 39 живих котів. Усіх тварин передали до іншого притулку, де їм надають необхідну допомогу та догляд;

водночас у домівці виявили 51 загиблу тварину. Тіла котів направлено до Київської міської лікарні ветеринарної медицини для проведення експертиз та встановлення причин смерті.

За даними слідства, місцева жінка брала безхатніх тварин нібито на перетримку, отримувала корм та інші речі від волонтерів, однак замість допомоги та пошуку родин, залишила тварин напризволяще, що призвело до їх загибелі, — розповіли в прокуратурі.

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено.

Жінці повідомили про підозру жінці за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу).

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. У разі доведення вини жінки в суді, їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.