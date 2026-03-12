Ракурсhttps://racurs.ua/
Віталій Кличко зустрівся з мером Тампере, фото: Віталій Кличко
Кличко зустрівся з мером першого закордонного міста-побратима Києва (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n212585-klychko-zustrivsya-z-merom-pershogo-zakordonnogo-mista-pobratyma-kyieva-foto.htmlРакурс
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Тампере Ілмарі Нурміненом та делегацію цього фінського міста, які прибули до столиці України.
Про це Кличко сьогодні, 12 березня, повідомив у своєму Telegram-каналі.
Тампере — перше закордонне місто, з яким Київ підписав Угоду про побратимство ще у 1954 році. Ця домовленість заклала основу для взаємовигідної співпраці між нашими містами, — наголосив Кличко.
Він подякував мерії та громаді Тампере за постійну підтримку та надання Києву гуманітарної допомоги. З початку повномасштабної війни мерія Тампере надала Києву:
- вісім пасажирських автобусів;
- генератори;
- аптечки та спальні мішки;
- водовоз, обладнаний для транспортування питної води для населення;
- устаткування для заняття хокеєм для юних спортсменів.
Крім того, протягом 2022−2025 років це фінське місто приймало групи дітей з Києва для оздоровлення у дитячому таборі.
Вся ця допомога — свідчення того, що Київ має справжніх друзів, які підтримують українців у боротьбі за свободу, демократію та незалежність, — наголосив Кличко. — Домовилися про подальшу співпрацю та визначення спільних проєктів, які зможемо втілити на благо наших міст.
Також Кличко разом з мером Темпере вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць України — поклали квіти до Меморіалу полеглим киянам-захисникам.