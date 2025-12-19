На Київщині в одному з домоволодінь у жахливих умовах утримували котів, фото: прокуратура Київщини

На Київщині прокуратура розслідує факт масового жорстокого поводження з тваринами в Обухівському районі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури триває досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Зазначається, що 18 грудня до поліції звернувся зооволонтер, який повідомив, що в одному з домоволодінь у селі Кременище Обухівського району тварин утримують у жахливих умовах і це призвело до їх масової загибелі.

На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду правоохоронці виявили, що в приміщенні перебували десятки котів, які жили без належного догляду, у тісноті, антисанітарії та без нормальних умов для життя.

Прокурори разом з поліцейськими допомагали волонтерам рятувати 39 живих котів. Усіх їх передали до іншого притулку, де тваринам надають допомогу та догляд. Водночас на місці було виявлено 51 загиблу тварину, — розповіли в прокуратурі.

Тіла котів направлено до Київської міської лікарні ветеринарної медицини для проведення експертизи та встановлення причин смерті.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу — жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю та щодо великої кількості тварин.

Наразі тривають слідчі дії. Прокуратура встановлює усі обставини події та осіб, причетних до знущання з тварин.

Зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group на своїй Фейсбук-сторінці повідомили, що власниця цього житла зникла, її місцеперебування наразі невідоме.