На Київщині прокуратура розслідує факт масового жорстокого поводження з тваринами в Обухівському районі.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.
За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури триває досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.
Зазначається, що 18 грудня до поліції звернувся зооволонтер, який повідомив, що в одному з домоволодінь у селі Кременище Обухівського району тварин утримують у жахливих умовах і це призвело до їх масової загибелі.
На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду правоохоронці виявили, що в приміщенні перебували десятки котів, які жили без належного догляду, у тісноті, антисанітарії та без нормальних умов для життя.
Прокурори разом з поліцейськими допомагали волонтерам рятувати 39 живих котів. Усіх їх передали до іншого притулку, де тваринам надають допомогу та догляд. Водночас на місці було виявлено 51 загиблу тварину, — розповіли в прокуратурі.
Тіла котів направлено до Київської міської лікарні ветеринарної медицини для проведення експертизи та встановлення причин смерті.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу — жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю та щодо великої кількості тварин.
Наразі тривають слідчі дії. Прокуратура встановлює усі обставини події та осіб, причетних до знущання з тварин.
Зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group на своїй Фейсбук-сторінці повідомили, що власниця цього житла зникла, її місцеперебування наразі невідоме.
Волонтерка, яка роками приймала евакуйованих, зраджених, травмованих і хворих тварин — у різних організацій, і в нас також — втратила контроль над собою й ситуацією, — розповіли зоозахисники. — У її домі знайшли понад 50 тіл загиблих тварин і ще близько 40 виснажених котів, які ледь трималися.