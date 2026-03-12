Виталий Кличко встретился с мэром Тампере, фото: Виталий Кличко

https://racurs.ua/n212585-klichko-vstretilsya-s-merom-pervogo-zagranichnogo-goroda-pobratima-kieva-foto.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Тампере Ілмарі Нурміненом та делегацію цього фінського міста, які прибули до столиці України.

Про це Кличко сьогодні, 12 березня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Тампере — перше закордонне місто, з яким Київ підписав Угоду про побратимство ще у 1954 році. Ця домовленість заклала основу для взаємовигідної співпраці між нашими містами, — наголосив Кличко.

Він подякував мерії та громаді Тампере за постійну підтримку та надання Києву гуманітарної допомоги. З початку повномасштабної війни мерія Тампере надала Києву:

вісім пасажирських автобусів;

генератори;

аптечки та спальні мішки;

водовоз, обладнаний для транспортування питної води для населення;

устаткування для заняття хокеєм для юних спортсменів.

Крім того, протягом 2022−2025 років це фінське місто приймало групи дітей з Києва для оздоровлення у дитячому таборі.

Вся ця допомога — свідчення того, що Київ має справжніх друзів, які підтримують українців у боротьбі за свободу, демократію та незалежність, — наголосив Кличко. — Домовилися про подальшу співпрацю та визначення спільних проєктів, які зможемо втілити на благо наших міст.

Також Кличко разом з мером Темпере вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць України — поклали квіти до Меморіалу полеглим киянам-захисникам.