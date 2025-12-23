Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n211044-sim-budynkiv-poshkodjeni-u-svyatoshynskomu-rayoni-kyieva-vnaslidok-padinnya-bpla-foto.html

Ракурс

У Святошинському районі Києва внаслідок падіння БПЛА сьогодні, 23 грудня, пошкоджені сім будинків.

Про це повідомляє видання «Новини.LIVE» з посиланням на коментар очільника РДА Георгія Зантарая.

За словами чиновника, до вечора у пошкоджених будинках планують закрити всі вибиті вікна та прибрати територію.

У будинку, який постраждав від вибуху найбільше, ймовірно, вимкнуть газ через пошкодження труб на останньому поверсі. У інших будинках перекривати газопостачання не планують.

Зараз на місці працює оперативний штаб, куди можуть звернутися постраждалі мешканці.

Внаслідок атаки поранено п’ятьох людей, серед яких 16-річна дівчина.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок падіння уламків біля житлового будинку у Святошинському районі пошкоджена п’ятиповерхівка — сталося часткове руйнування даху будинку, пошкоджений фасад. Конструкції будівлі не пошкоджені.

Пʼятеро постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Трьох людей госпіталізували. Двоє з них — у важкому стані, — зазначив Кличко.

Джерело: «Новини.LIVE», Віталій Кличко