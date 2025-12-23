Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n211038-na-kyyivschyni-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-zagynula-ludyna-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Київщині.

В результаті одна людина, ще троє постраждали, серед них дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що у Вишгородському та Обухівському районах Київщини зафіксовані такі наслідки: