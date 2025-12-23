Новини
Ракурс
Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС

На Київщині внаслідок російської атаки загинула людина (ФОТО)

23 гру 2025, 11:43
999

Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Київщині.

В результаті одна людина, ще троє постраждали, серед них дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що у Вишгородському та Обухівському районах Київщини зафіксовані такі наслідки:

  • у Вишгородському районі виникла пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей — чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчинка 2009 року народження — отримали осколкові поранення;
  • в Обухівському районі пошкоджені два приватні будинки. На місці події триває розбір зруйнованих конструкцій та обстеження прилеглих житлових будинків.

Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


