Последствия российской атаки в Киевской области, фото: ГСЧС

Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Київщині.

В результаті одна людина, ще троє постраждали, серед них дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що у Вишгородському та Обухівському районах Київщини зафіксовані такі наслідки: