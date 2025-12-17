Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни здійснили чергову повітряну атаку на Київщину, фото: «Інтерфакс-Україна»
Рашисти вночі атакували дронами Київщину — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n210926-rashysty-vnochi-atakuvaly-dronamy-kyyivschynu-ova.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 грудня, атакували дронами Київську область.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Постраждалих серед населення, на щастя, немає. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено, — зазначив він.
За словами Калашника, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки — у них вибито скління.
Людям, чиє житло пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Разом із місцевою владою працюємо над цим, — додав він.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 69 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на 12 локаціях.