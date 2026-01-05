24-річна жінка на замовлення РФ встановила вибухівку під автомобілем військового, фото: Нацполіція

Ракурс

У Києві вчора, 4 січня, вранці біля одного із житлових будинків в Оболонському районі вибухнув автомобіль Land Rover.

Під час огляду місця події поблизу епіцентру вибуху було виявлено мобільний телефон, який використовувався для онлайн-трансляції моменту злочину замовнику. Про це повідомляють прес-служби Національної поліції та СБУ.

За результатами розшукових заходів співробітники Оболонського управління поліції спільно з працівниками СБУ за декілька годин ідентифікували та затримали причетну до вчинення теракту 24-річну мешканку столиці, — розповіли у поліції.

Слідство встановило, що:

жінка шукала «підробіток» у соціальних мережах, де на неї восени минулого року «вийшов» представник російських спецслужб. За виконання теракту він пообіцяв їй винагороду у розмірі 1 тис. 500 доларів, проте грошей вона так і не отримала;

за інструкціями «куратора» жінка самостійно виготовила вибуховий пристрій у домашніх умовах;

гроші на закупівлю компонентів зловмисниця отримала від рашистів на власну банківську картку. Частина російських коштів для конспірації була перерахована на реквізити її батька, які агентка надала кураторові з РФ;

вона заклала вибухівку під авто військового, який прибув у відпустку до Києва з передової, та встановила приховану камеру для підтвердження результату в режимі реального часу;

надалі, коли військовослужбовець підійшов до авто та відкрив багажник — стався вибух. Внаслідок події військовий та його знайома отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема осколкові поранення обох ніг та контузію.

Зловмисницю затримали в одному з торгово-розважальних центрів Києва, де вона переховувалася після вчинення злочину. Під час обшуків у неї виявили SIM-картку із «відеопастки» поблизу місця теракту та мобільний телефон, з якого вона контактувала з куратором.

Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу — терористичний акт.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна або без такої, — зазначили у поліції.

Крім того, затриману підозрюють у вчиненні підпалу автівки військового у грудні минулого року.