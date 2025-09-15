Новини
У селі Морозівка неподалік смітника пролунав вибух, який забрав життя людини, фото: прокуратура Київської області

На Київщині внаслідок вибуху невідомого предмета загинула людина

15 вер 2025, 16:04
На Київщині у селі Морозівка Баришівської громади вчора, 15 вересня, близько 10.00 пролунав вибух, в наслідок якого одна людина загинула, ще одну поранено.

Про це сьогодні. 16 вересня, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Унаслідок цього загинула 57-річна місцева жителька. 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та рятувальники. Проводиться огляд, вилучаються речові докази, опитуються свідки.

Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета, — додали в прокуратурі.

У селі Морозівка неподалік смітника пролунав вибух, який забрав життя людини, фото: прокуратура Київської області

Джерело: Ракурс


