На Киевщине в результате взрыва неизвестного предмета погиб человек

В селе Морозовка возле свалки прогремел взрыв, унесший жизнь человека, фото: прокуратура Киевской области
На Київщині у селі Морозівка Баришівської громади вчора, 15 вересня, близько 10.00 пролунав вибух, в наслідок якого одна людина загинула, ще одну поранено.
Про це сьогодні. 16 вересня, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Унаслідок цього загинула 57-річна місцева жителька. 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та рятувальники. Проводиться огляд, вилучаються речові докази, опитуються свідки.
Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета, — додали в прокуратурі.