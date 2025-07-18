У Києві знищили російський боєприпас, фото: поліція Києва

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Ракурс

У Києві сьогодні, 18 липня, під час проведення огляду будинку, пошкодженого у результаті ворожої повітряної атаки на столицю 17 червня, представник комунального підприємства виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет.

На місце прибули фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції, які вилучили касетний боєприпас. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зважаючи на те, що даний вид зброї є вкрай небезпечним при транспортуванні, поліцейські знищили його методом контрольованого підриву у парковій зоні із дотриманням усіх норм безпеки, — розповіли у поліції.

У поліції наголошують — в разі виявлення підозрілого предмета, який може бути вибухонебезпечним, слід одразу повідомляти про знахідку на спецлінію 102.