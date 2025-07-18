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Ракурс
Росіяни здійснили чергову повітряну атаку по Сумах, фото: «Главком»

Рашисти атакували Суми БПЛА зі шрапнеллю — двоє поранених

18 лип 2025, 15:57
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Російські загарбники сьогодні, 18 липня, атакували безпілотниками Суми.

Сталося влучання в нежитлове приміщення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Зазначається, що внаслідок атаки поранено двох людей.

Безпілотника був начинений шрапнеллю, щоб максимально уразити людей. На жаль, є дві людини, які постраждали, зараз вони знаходяться в лікарні. На місці працюють всі відповідні служби, — розповів Кобзар.

Джерело: Ракурс


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