Рашисти атакували Суми БПЛА зі шрапнеллю — двоє поранених

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Російські загарбники сьогодні, 18 липня, атакували безпілотниками Суми.
Сталося влучання в нежитлове приміщення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.
Зазначається, що внаслідок атаки поранено двох людей.
Безпілотника був начинений шрапнеллю, щоб максимально уразити людей. На жаль, є дві людини, які постраждали, зараз вони знаходяться в лікарні. На місці працюють всі відповідні служби, — розповів Кобзар.
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