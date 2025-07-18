Рашисты атаковали Сумы БПЛА со шрапнелью — двое раненых

Россияне совершили очередную воздушную атаку по Сумам, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n207891-rashisty-atakovali-sumy-bpla-so-shrapnelu-dvoe-ranenyh.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 18 липня, атакували безпілотниками Суми.

Сталося влучання в нежитлове приміщення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Зазначається, що внаслідок атаки поранено двох людей.