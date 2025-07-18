Хакеры ГУР атаковали инфраструктуру российского «Газпрома». Фото:

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Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру російської компанії «Газпром».

Хакерам української воєнної розвідки вдалося знищити великі обсяги даних, резервні копії, бази дочірніх компаній, а також аналітику трубопроводів і технічних систем. Пошкоджено сервери, зокрема ті, що відповідають за керування інфраструктурою. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що ГУРівцям вдалося відключили від інформаційної системи «Газпрому» майже 20 тис. системних адміністраторів компанії.

Внаслідок кібератаки були стерті і резервні копії даних інформаційної системи «Газпрому», бази даних 390 дочірніх компаній та філіалів, дані допоміжних систем, операційні системи на доступних серверах. Також пошкоджено BIOS — сервери не вмикаються та вимагатимуть фізичного втручання.

Крім того, розвідникам вдалося встановити на російські сервери спеціальне програмне забезпечення, яке продовжить знищувати дані. Деякі сервери тепер не вмикаються і потребують ремонту вручну.

Нагадаємо, кіберфахівці української воєнної розвідки спільно з «Український кіберальянс» та групою «BO Team» атакували мережеву та серверну інфраструктуру російської компанії «Гаскар Интеграция». Хакерам вдалося отримати доступ до понад 47 Тб технічної інформації про виготовлення російських безпілотників.

Джерело: «Суспільне»