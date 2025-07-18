Россияне ударили дронами по Днепропетровщине. Фото: ГСЧС

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Російська армія знову завдала удів по Дніпропетровщині.

Зранку в п’ятницю, 18 липня, росіяни атакували ударними безпілотниками Кам’янський район. Внаслідок атаки «Шахедів» загинули чоловік та жінка. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

На місці прильотів виникла пожежа. Наліт БпЛА призвів до пошкодження адміністративних будівель, магазина й приватних будинків.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що попередньо восьмеро осіб поранені внаслідок цієї атаки. А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про 11 постраждалих. Всі госпіталізовані. У важкому стані 29-річна жінка, а решта — у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вночі 17 липня російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району. Там загинув 52-річний чоловік, а поранення дістали 38-річний та 40-річний чоловіки. Було понівечене транспортне підприємство. Там виникла пожежа, але її вже загасили.

Також російські війська поцілили у електровоз на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув машиніст, а його помічник дістав поранення.