В Мали ликвидировали боевика, который являлся тренером Поветкина. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n207888-v-mali-likvidirovali-boevika-kotoryy-byl-trenerom-rossiyskogo-boksera-povetkina-smi.html

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Російський найманець ПВК «Вагнер» Ігор Нестеров був ліквідований у Малі.

Бойовика перетворили на «вантаж 200» під час виконання «бойового завдання» у північно-західній частині Африки. Раніше ця приватна військова компанія заявляла про «виконання місії» в Малі. Однак найманці продовжують зазнавати втрат у цій країні. Про це повідомило «Громадське» із посиланням на поінформоване джерело в розвідці.

Нестеров відомий тим, що свого часу був тренером російського боксера Олександра Повєткіна. З початку повномасштабної війни в Україні брав участь у боях проти ЗСУ на боці ворожої армії. Окупант позував на фото разом з іншими воєнними злочинцями.

Російське вторгнення в Україну раніше підтримав і його вихованець Повєткін.

Нагадаємо, у Курській області рф ліквідували заступника головнокомандувача Військово-морського флоту росії Михайла Гудкова. Пропагандисти рф стверджують, що колишній командир 155-ї окремої гвардійської Курської бригади морської піхоти Гудков «загинув, виконуючи обов’язок офіцера разом зі своїми однополчанами».

Джерело: «Громадське»