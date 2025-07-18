Агентка рф собиралась взорвать ТЦК в Одессе. Фото: СБУ

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Ракурс

Російська агент на замовлення рф збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесію.

У четвер, 17 липня, жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адміністративну будівлю в годину пік, ополудні, коли там знаходилася максимальна кількість людей. Зловмисницю викрили завчасно й затримали її по дорозі до військкомату. Про це 18 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що на росіян працювала 53-річна жителька Волині, яку ворожа спецслужба завербувала дистанційно. Жінка після прибуття до Одеси провела розвідку біля будівлі ТЦК, а потім забрала зі схову готовий СВП.

За легендою зловмисниця мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника, — зазначили в СБУ.

Також у спецслужбі поінформували, що під час затримання зловмисниці на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку.

Ворожому агенту вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 (закінчений замах на терористичний акт) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 11 червня в Харкові горів один Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Згодом поліцейські заявили про підпал і затримали місцевого 29-річного жителя.

Слідство стверджує, що чоловік прибув до ТЦК для перевірки військово-облікових документів й зачинився в одній із кімнат. Там він підпалив тканину запальничкою й скориставшись метушнею, втік через вікно другого поверху.