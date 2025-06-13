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Ракурс
Затримали підпалювача будівлі ТЦК у Харкові. Фото: соцмережі

Поліція затримала підпалювача будівлі ТЦК у Харкові (ВІДЕО)

13 чер 2025, 19:24
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Поліція підозрює жителя Харкова в підпалі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У середу, 11 червня, близько 19.20 правоохоронці отримали повідомлення про пожежу в будівлі районного ТЦК та СП. Правоохоронці упевнені, що займання влаштував місцевий мешканець. Про це поліція Харківської області повідомила у Facebook.

Зазначається, що місцевий 29-річний житель прибув до ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Він зачинився в одній із кімнат і підпалив тканину запальничкою. Після цього харків’янин скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.

Силовики вже встановили особу громадянина, який раніше вже мав проблеми з законом. Його затримали й повідомили палію про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до 10 років ув’язнення.

Затримали підпалювача будівлі ТЦК у Харкові. Фото: поліція

Раніше Харківському обласному ТЦК та ТСП підтвердили факт пожежі, але назвали повідомлення про можливий підпал або диверсію «відвертими фейками ворожої пропаганди» і закликали не поширювати таку інформацію.

Нагадаємо, однією з версій причин пожежі у ТЦК в Харкові був можливий удар російського безпілотника «Молнія». Також не виключалося, що причиною пожежі стало влучення блискавки, бо прильотів дронів в районі будівлі ТЦК не було.

Джерело: Ракурс


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