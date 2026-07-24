У Харкові чоловік напав з ножем на працівників ТЦК. Фото:

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Ракурс

Напад на співробітників Територіального центру комплектування стався у Харкові.

У четвер, 23 липня, у Слобідському районі міста під час перевірки документів правоохоронці виявили чоловіка, який розшукувався за вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з погрозою застосування насильства у відношенні до поліцейського. Про це поліція Харківської області 24 липня повідомила у Facebook.

Заявляється, що 21 липня поблизу автовокзалу на проспекті Аерокосмічному патрульні спільно ТЦКшниками зупинили чоловіка для перевірки документів. У відповідь він дістав ніж і погрожував військкомам та поліцейському. Згодом він втік.

А вже 23 липня працівники ТЦК та поліція намагалися затримати цього чоловіка. Однак цивільний чинив опір та поранив ножем одного з військкомів. Також він кинувся з ножем і на поліцейського. Силовик відкрив вогонь з табельної зброї та поранив чоловіка в ногу.

Тим часом Харківський обласний ТЦК та СП стверджує, що внаслідок нападу троє їхніх працівник отримали поранення та були доставлені до лікарні. Їм надається необхідна медична допомога.

Правопорушника вже затримали. Відомості про подіє внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 350 (умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі) Кримінального кодексу. Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, 17 червня у селищі Летичів невідомий чоловік прийшов до місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, дістав із рюкзака автомат та здійснив кілька пострілів у напрямку установи. Поліцейські згодом встановили та затримали стрілка, яким виявився 31-річний місцевий житель.