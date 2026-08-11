https://racurs.ua/ua/n215546-policiya-povidomyla-pro-pidozru-76-kerivnykam-tck.html

Ракурс

Підозру для 76 керівників ТЦК оголосили правоохоронці.

Національна поліція повідомила про підозру 76 керівникам Територіальних центрів комплектування різного рівня та перевіряє незаконне бронювання майже 2,5 тис. військовозобов’язаних. Про це тимчасово виконувач обов’язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе заявив в у коментарі «Укрінформу».

Для мене принципово, щоб закон однаково діяв і для військовозобов’язаного, і для посадовця, який відповідає за мобілізацію або ухвалює рішення у складі ВЛК. Посада, звання, наявність будь-яких ресурсів не можуть бути захистом від відповідальності, — зазначив він.

Цуцкірідзе додав, що окремо силовики вилучили понад 83,5 тис. постанов військово-лікарських комісій й скасували 6,5 тис. незаконних рішень ВЛК.

Також, як стверджує тимчасовий керівник НПУ, поліція посилює слідчу роботу у діяльності ТЦК, під час оформлення бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями.

З початку повномасштабної війни слідчі Нацполіції розслідували 428 кримінальних проваджень щодо незаконної допомоги в ухиленні від служби, оформлення фіктивних медичних висновків та організації виїзду за кордон. До суду направили 105 із них, а решту справ ще розслідують.

Нагадаємо, 30 липня Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом ЗСУ проводили масштабну спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії відбувалися у понад 100 Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

Джерело: «Укрінформ»