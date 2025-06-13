Український МіГ-29 вдарив КАБами по пункту управління. Фото:

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Українська авіація завдала потужних ударів російським окупантам.

На Запорізькому напрямку винищувач МіГ-29 завдав високоточного удару керованими авіабомбами по ворожому пункту управління операторів БпЛА. Про це Повітряні сили Збройних сил України 13 червня повідомили у Telegram.

А друга бомба, яку скинув літак, знищила ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

Дякуємо партнерам за високоточні і ефективні «аргументи»! — зазначили українські військові.

У Повітряних силах також показали бойову роботу українського льотчика.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу рф — технопарку «Рєзоніт» у Московській області. Це завод виробляє та монтує друковані плат й електроніку.