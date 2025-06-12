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Сили оборони України вразили технопарк «Рєзоніт» у Московській області рф, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони вразили об'єкт ВПК у Московській області — Генштаб

12 чер 2025, 13:08
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Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на сьогодні, 12 червня, завдали ураження по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу рф.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано вибухи на території Технопарку «Рєзоніт», що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки, — вказано в повідомленні. — Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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