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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 340 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
10 тис. 933 танки;
22 тис. 786 бойових броньованих машин;
29 тис. 63 одиниці артилерійських систем;
1 тич. 413 одиниць РСЗВ;
1 тис. 184 одиниці засобів ППО;
416 літаків;
337 гелікоптерів;
40 тис. 435 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
3 тис. 337 крилатих ракет;
28 кораблів;
один підводний човен;
51 тис. 715 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
3 тис. 914 одиниць спеціальної техніки.
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