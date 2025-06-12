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ЗСУ ліквідували понад мільйон рашистів, фото: Delfi

Понад мільйон осіб втратили рашисти за час повномасштабної війни — Генштаб ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)

12 чер 2025, 08:22
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 340 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

10 тис. 933 танки;

22 тис. 786 бойових броньованих машин;

29 тис. 63 одиниці артилерійських систем;

1 тич. 413 одиниць РСЗВ;

1 тис. 184 одиниці засобів ППО;

416 літаків;

337 гелікоптерів;

40 тис. 435 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 337 крилатих ракет;

28 кораблів;

один підводний човен;

51 тис. 715 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 914 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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