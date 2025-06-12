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ВСУ ликвидировали более миллиона рашистов, фото: Delfi
Более миллиона человек потеряли рашисты за время полномасштабной войны — Генштаб ВСУ (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n207002-bolee-milliona-chelovek-poteryali-rashisty-za-vremya-polnomasshtabnoy-voyny-genshtab-vsu.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 340 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 10 тис. 933 танки;
- 22 тис. 786 бойових броньованих машин;
- 29 тис. 63 одиниці артилерійських систем;
- 1 тич. 413 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 184 одиниці засобів ППО;
- 416 літаків;
- 337 гелікоптерів;
- 40 тис. 435 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 337 крилатих ракет;
- 28 кораблів;
- один підводний човен;
- 51 тис. 715 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 914 одиниць спеціальної техніки.
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