ВСУ ликвидировали более миллиона рашистов, фото: Delfi

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 340 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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