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ВСУ ликвидировали более миллиона рашистов, фото: Delfi

Более миллиона человек потеряли рашисты за время полномасштабной войны — Генштаб ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

12 июн 2025, 08:22
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 340 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 10 тис. 933 танки;
  • 22 тис. 786 бойових броньованих машин;
  • 29 тис. 63 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тич. 413 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 184 одиниці засобів ППО;
  • 416 літаків;
  • 337 гелікоптерів;
  • 40 тис. 435 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 337 крилатих ракет;
  • 28 кораблів;
  • один підводний човен;
  • 51 тис. 715 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 914 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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