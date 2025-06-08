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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Нацгвардейцы уничтожили рашистов в «плащах-невидимках» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206913-nacgvardeycy-unichtojili-rashistov-v-plaschah-nevidimkah-video.htmlРакурс
Захисники України за допомогою FPV-дронів виявили та знищили солдатів ворога, котрі намагалися замаскуватися за допомогою так званих «плащів-неведимок».
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка НГУ «Буревій».
Солдати сил противника у «плащах-невидимках» знову потрапили в кадр Думали, що їх ніхто не побачить, проте плащі не допомогли, бо від українського FPV не сховаєшся, навіть якщо загорнешся в килим! У результаті відбулась денацифікація групи казкових персонажів! — вказано в описі відео.
Нагадаємо, у грудні ЗСУ опублікували відео знищення рашистів, які за допомогою білого одягу намагалися замаскуватися серед снігу.
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