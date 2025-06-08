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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Нацгвардейцы уничтожили рашистов в «плащах-невидимках» (ВИДЕО)

8 июн 2025, 15:30
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Захисники України за допомогою FPV-дронів виявили та знищили солдатів ворога, котрі намагалися замаскуватися за допомогою так званих «плащів-неведимок».

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка НГУ «Буревій».

Солдати сил противника у «плащах-невидимках» знову потрапили в кадр Думали, що їх ніхто не побачить, проте плащі не допомогли, бо від українського FPV не сховаєшся, навіть якщо загорнешся в килим! У результаті відбулась денацифікація групи казкових персонажів! — вказано в описі відео.

Нагадаємо, у грудні ЗСУ опублікували відео знищення рашистів, які за допомогою білого одягу намагалися замаскуватися серед снігу.

Источник: Ракурс


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