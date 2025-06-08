Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206913-nacgvardiyci-znyschyly-rashystiv-u-plaschah-nevydymkah-video.html

Ракурс

Захисники України за допомогою FPV-дронів виявили та знищили солдатів ворога, котрі намагалися замаскуватися за допомогою так званих «плащів-неведимок».

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка НГУ «Буревій».

Солдати сил противника у «плащах-невидимках» знову потрапили в кадр Думали, що їх ніхто не побачить, проте плащі не допомогли, бо від українського FPV не сховаєшся, навіть якщо загорнешся в килим! У результаті відбулась денацифікація групи казкових персонажів! — вказано в описі відео.

Нагадаємо, у грудні ЗСУ опублікували відео знищення рашистів, які за допомогою білого одягу намагалися замаскуватися серед снігу. Ч