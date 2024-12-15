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Російські загарбники намагаються використати умови — маскуються в білий одяг, щоб зливатися зі снігом. Проте це їх не рятує.
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Відповідне відео сьогодні, 15 грудня, опубліковане у Telegram-каналі 63-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.
Або по слідах, або за допомогою тепловізійної камери — пілоти ББС 63 бригади знаходять і знищують кожного покидька, який рипнувся в сторону наших позицій, — вказано в описі відео.
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