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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Білий камуфляж не врятував — ЗСУ за допомогою тепловізора знищили рашистів (ВІДЕО)

15 гру 2024, 17:07
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Російські загарбники намагаються використати умови — маскуються в білий одяг, щоб зливатися зі снігом. Проте це їх не рятує.


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Відповідне відео сьогодні, 15 грудня, опубліковане у Telegram-каналі 63-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.

Або по слідах, або за допомогою тепловізійної камери — пілоти ББС 63 бригади знаходять і знищують кожного покидька, який рипнувся в сторону наших позицій, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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