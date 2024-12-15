Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n202199-bilyy-kamuflyaj-ne-vryatuvav-zsu-za-dopomogou-teplovizora-znyschyly-rashystiv-video.html

Ракурс

Російські загарбники намагаються використати умови — маскуються в білий одяг, щоб зливатися зі снігом. Проте це їх не рятує.

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Відповідне відео сьогодні, 15 грудня, опубліковане у Telegram-каналі 63-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.