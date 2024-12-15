Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Белый камуфляж не спас — ВСУ с помощью тепловизора уничтожили рашистов (ВИДЕО)

15 дек 2024, 17:07
999

Російські загарбники намагаються використати умови — маскуються в білий одяг, щоб зливатися зі снігом. Проте це їх не рятує.


.

Відповідне відео сьогодні, 15 грудня, опубліковане у Telegram-каналі 63-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.

Або по слідах, або за допомогою тепловізійної камери — пілоти ББС 63 бригади знаходять і знищують кожного покидька, який рипнувся в сторону наших позицій, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров