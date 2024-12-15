Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Тела погибших российских военных зафиксировал дрон, скриншот видео
Штабели тел российских и северокорейских солдат обнаружили на Курщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202195-shtabeli-tel-rossiyskih-i-severokoreyskih-soldat-obnarujili-na-kurschine-video.htmlРакурс
Камера FPV-дрона зафіксувала на Курщині групу тіл російських та, ймовірно, північнокорейських солдатів.
.
Відповідне відео сьогодні, 15 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував командир 414-ої окремої бригади БпС ЗСУ «Птахи Мадяра».
Зазначається, що показані на відео військові — орієнтовно 22 тіла — загинули сьогодні вранці.
Тут корейці в перемішку з ґадями-болотяними, вкотре поперли разом зі снігом, як таргани, — вказано в описі відео. — Після кожної хвилі приїздять 4−5 корейців на баггі, «шикують» нашинковані тушки у стрічку, як на відео.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...