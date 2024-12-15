рф может перебросить северокорейские войска на восток Украины

рф может перебросить войска КНДР на восток Украины. Фото:

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Війська Північної Кореї можуть опинитися на сході України.

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Командування країни-агресора може залучити північнокорейських солдатів до боїв на українській території. Їх вже залучають солдатів у боях у зведених підрозділах. Але зараз Сили оборони не мають інформації про залучення військових КНДР до бойових дій на сході України. Про це речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни можуть вдатися до такого розвитку подій через значні втрати армії рф.

Не виключено, що незабаром через великі втрати саме на східних напрямках можливе також застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях. Однак наші захисники готові до їхньої зустрічі, і так само, як російських окупантів, їх будуть знищувати, — зазначив Волошин.

Нагадаємо, 14 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що російське командування почало застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї. Їх включають у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області.

У ГУР заявили, що солдати з КНДР уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України.