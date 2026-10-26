КНДР перебросила гаубицы на границу с Южной Кореей. Фото:

https://racurs.ua/n217039-kndr-perebrosila-gaubicy-na-granicu-s-ujnoy-koreey-reuters.html

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КНДР перекинула артилерійські системи на кордон з Південною Кореєю.

Три броньовані машини Північної Кореї зафіксували на відкритій місцевості неподалік від демілітаризованої зони. Військову техніку 26 жовтня зафіксував журналіст агенції Reuters, який перебував неподалік спостережного пункту в південнокорейському місті Кімпхо.

Як пише південнокорейське агентство Yonhap, північні корейці перекинули до кордону самохідні гаубиці калібру 122-мм. Зазначається, що публічна демонстрація такої артилерії поблизу кордону є рідкісною. А близько 30 солдатів КНДР встановили огорожі на межах демілітаризованої зони й спрямували стволи артилерії на південь.

Нагадаємо, 21 вересня в демілітаризованій зоні (ДМЗ) прогриміли вибухи мін, які були встановлені північнокорейськими військовими. Внаслідок цього поранення отримали троє південнокорейських військовослужбовців.

Сеул та ООН після проведеного розслідування заявили, що вибух спричинили протипіхотні міни північнокорейського походження, закладені з порушенням Угоди про перемир’я 1953 року. Південна Корея вимагає від Пхеньяна вибачень та відповідних заходів

А в Північній Кореї заявили, що Південна Корея нібито використовує інцидент із міною, щоб представити будівельні роботи, які проводить Пхеньян у прикордонній зоні, як військове вторгнення. Там попередили, що будь-які посягання на її суверенітет можуть спровокувати вжиття заходів у порядку самооборони.

Джерело: Reuters