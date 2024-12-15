Камера FPV-дрона зафіксувала на Курщині групу тіл російських та, ймовірно, північнокорейських солдатів.

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Відповідне відео сьогодні, 15 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував командир 414-ої окремої бригади БпС ЗСУ «Птахи Мадяра».

Зазначається, що показані на відео військові — орієнтовно 22 тіла — загинули сьогодні вранці.

Тут корейці в перемішку з ґадями-болотяними, вкотре поперли разом зі снігом, як таргани, — вказано в описі відео. — Після кожної хвилі приїздять 4−5 корейців на баггі, «шикують» нашинковані тушки у стрічку, як на відео.