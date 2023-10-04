В Минцифре показали плащ-невидимку для Сил обороны

https://racurs.ua/n187927-plasch-nevidimku-dlya-sil-oborony-pokazali-v-mincifre-video.html

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За повідомленням віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні створили плащ-невидимку, який блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для тепловізорів і дронів із тепловізійними камерами.

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Розробка пройшла успішні випробування в польових умовах та може бути ефективною в роботі снайперів або груп CCO.

Федоров запевнив, що розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. На відео, яке поширив урядовець, — готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.