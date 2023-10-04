Ракурсhttps://racurs.ua/
В Минцифре показали плащ-невидимку для Сил обороны
Плащ-невидимку для Сил обороны показали в Минцифре (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187927-plasch-nevidimku-dlya-sil-oborony-pokazali-v-mincifre-video.htmlРакурс
За повідомленням віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні створили плащ-невидимку, який блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для тепловізорів і дронів із тепловізійними камерами.
.
Розробка пройшла успішні випробування в польових умовах та може бути ефективною в роботі снайперів або груп CCO.
Федоров запевнив, що розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. На відео, яке поширив урядовець, — готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.
Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше. Якщо ви працюєте над проєктами в оборонній сфері — подавайте їх через платформу Brave1, — прокоментував новину Федоров у своїх соцмережах.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...