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Ракурс
В Минцифре показали плащ-невидимку для Сил обороны

Плащ-невидимку для Сил обороны показали в Минцифре (ВИДЕО)

4 окт 2023, 10:21
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За повідомленням віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні створили плащ-невидимку, який блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для тепловізорів і дронів із тепловізійними камерами.


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Розробка пройшла успішні випробування в польових умовах та може бути ефективною в роботі снайперів або груп CCO.

Федоров запевнив, що розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. На відео, яке поширив урядовець, — готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше. Якщо ви працюєте над проєктами в оборонній сфері — подавайте їх через платформу Brave1, — прокоментував новину Федоров у своїх соцмережах.

Источник: Ракурс


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