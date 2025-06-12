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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ зупинили мотоштурм рашистів на південному напрямку (ВІДЕО)

12 чер 2025, 12:04
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На південному напрямку провалилася чергова спроба штурму рашистами позицій ЗСУ на мотоциклах.

Відповідне відео сьогодні, 12 червня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Цього разу окупанти, нехтуючи життям своїх солдатів, зібрали мотоцикли і спробували прорватися в районі Малинівки, — вказано в описі відео. — Їхній план був приречений на провал. Наші воїни зустріли «мотоштурми» щільним вогнем, і в результаті вся ворожа техніка згоріла! Жоден окупант не пройшов!

Джерело: Ракурс


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