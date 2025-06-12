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ЗСУ зупинили мотоштурм рашистів на південному напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207009-zsu-zupynyly-motoshturm-rashystiv-na-pivdennomu-napryamku-video.htmlРакурс
На південному напрямку провалилася чергова спроба штурму рашистами позицій ЗСУ на мотоциклах.
Відповідне відео сьогодні, 12 червня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Цього разу окупанти, нехтуючи життям своїх солдатів, зібрали мотоцикли і спробували прорватися в районі Малинівки, — вказано в описі відео. — Їхній план був приречений на провал. Наші воїни зустріли «мотоштурми» щільним вогнем, і в результаті вся ворожа техніка згоріла! Жоден окупант не пройшов!
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