На південному напрямку провалилася чергова спроба штурму рашистами позицій ЗСУ на мотоциклах.

Відповідне відео сьогодні, 12 червня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Цього разу окупанти, нехтуючи життям своїх солдатів, зібрали мотоцикли і спробували прорватися в районі Малинівки, — вказано в описі відео. — Їхній план був приречений на провал. Наші воїни зустріли «мотоштурми» щільним вогнем, і в результаті вся ворожа техніка згоріла! Жоден окупант не пройшов!