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ВСУ остановили мотоштурм рашистов на южном направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207009-vsu-ostanovili-motoshturm-rashistov-na-ujnom-napravlenii-video.htmlРакурс
На південному напрямку провалилася чергова спроба штурму рашистами позицій ЗСУ на мотоциклах.
Відповідне відео сьогодні, 12 червня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Цього разу окупанти, нехтуючи життям своїх солдатів, зібрали мотоцикли і спробували прорватися в районі Малинівки, — вказано в описі відео. — Їхній план був приречений на провал. Наші воїни зустріли «мотоштурми» щільним вогнем, і в результаті вся ворожа техніка згоріла! Жоден окупант не пройшов!
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