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В Харькове продолжают искать пропавших без вести в результате российских ударов 7 июня, фото: ГСЧС
В Харькове обнаружили тела еще двух погибших в результате российских ударов 7 июня (ФОТО)https://racurs.ua/n207008-v-harkove-obnarujili-tela-esche-dvuh-pogibshih-v-rezultate-rossiyskih-udarov-7-iunya-foto.htmlРакурс
У Харкові на території підприємства у Київському районі міста, яке зазнало масованих ворожих ударів в ніч на 7 червня, деблокували тіла ще двох загиблих працівників — чоловіків.
Заходи щодо пошуку ще одного зниклого співробітника тривають. Про це сьогодні, 12 червня, повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Таким чином, кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої атаки рф на Харків 7 червня зросла вже до восьми людей.
Кількість постраждалих зросла до 18 людей, серед яких п’ятеро чоловіків, дев’ять жінок та чотири дитини.
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