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В Харькове продолжают искать пропавших без вести в результате российских ударов 7 июня, фото: ГСЧС

В Харькове обнаружили тела еще двух погибших в результате российских ударов 7 июня (ФОТО)

12 июн 2025, 11:49
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У Харкові на території підприємства у Київському районі міста, яке зазнало масованих ворожих ударів в ніч на 7 червня, деблокували тіла ще двох загиблих працівників — чоловіків.

Заходи щодо пошуку ще одного зниклого співробітника тривають. Про це сьогодні, 12 червня, повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої атаки рф на Харків 7 червня зросла вже до восьми людей.

Кількість постраждалих зросла до 18 людей, серед яких п’ятеро чоловіків, дев’ять жінок та чотири дитини.

У Харкові продовжують шукати зниклих безвісти внаслідок російських ударів 7 червня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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