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Последствия российской атаки на юге Одесщины, фото: ГСЧС
Российские беспилотники разрушили склады с камышом на юге Одесщины (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n207007-rossiyskie-bespilotniki-razrushili-sklady-s-kamyshom-na-uge-odesschiny-foto-video.htmlРакурс
Російські безпілотники вночі атакували південь Одеської області.
Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Вогонь охопив приміщення, техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку, — розповіли у відомстві. — ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу.
Внаслідок російської атаки обійшлося без постраждалих.
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