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Ракурс
Последствия российской атаки на юге Одесщины, фото: ГСЧС

Российские беспилотники разрушили склады с камышом на юге Одесщины (ФОТО, ВИДЕО)

12 июн 2025, 11:26
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Російські безпілотники вночі атакували південь Одеської області.

Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Вогонь охопив приміщення, техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку, — розповіли у відомстві. — ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу.

Внаслідок російської атаки обійшлося без постраждалих.

Наслідки російської атаки на півдні Одещини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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